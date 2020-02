Snelheidsduivel Steven Bergwijn voor de rechter

Volgens Omroep Brabant scheurde Bergwijn in de nacht van 8 op 9 augustus met zijn auto over de Boschdijk in Eindhoven, waar hij een snelheid van 147 kilometer per uur aantikte. Op die weg geldt een maximumsnelheid van wisselend 50 een 70 kilometer per uur en dus werd de 22-jarige aanvaller staande gehouden.

Bergwijn maakte afgelopen winterstop een transfer naar de Spurs en woont inmiddels in Londen. Een woordvoerder van de rechtbank Oost-Brabant laat aan De Telegraaf weten dat de strafzaak donderdagochtend niet is behandeld, omdat niet zeker is of de voetballer ervan op de hoogte was.

Noorwegen

De avond vóór Bergwijns dollemansrit speelde hij met PSV in Noorwegen tegen Haugesund. In het met 0-1 gewonnen Europa League-duel scoorde de negenvoudig Oranje-international het enige doelpunt.

Het Parket Centrale Verwerking OM (CVOM) was donderdagmiddag niet bereikbaar om inhoudelijk op de zaak te reageren.