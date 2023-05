Premium Het beste van De Telegraaf

Kunstschilder wandelde in 1879 naar Korsele Vergeten voettocht Van Gogh: ’Drie dagen en twee nachten was hij onderweg’

Door Paola van de Velde

Het kerkhof van Korsele. Abraham van der Waeyen Pieterszen (links) was een vriend van de vader van Vincent van Gogh (r.). Ⓒ Protestants Museum

Het Vlaamse gehucht Korsele is een stukje Nederland in de Vlaamse Ardennen. Al sinds de beeldenstorm is het een protestantse enclave in het katholieke België. Wat tot nu toe vrijwel niemand wist, is dat niemand minder dan Vincent van Gogh, bedroefd door zijn mislukking als predikant, in 1879 naar deze zogeheten Geuzenhoek wandelde.