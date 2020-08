You’ll never walk alone-actie 3FM genomineerd voor award

De actie is genomineerd in de categorie Best Mega Promotion. De prijs is bedoelt als eerbetoon aan radiomakers die hun platform gebruiken om de luisteraar bij te staan tijdens de coronacrisis.

Stemmen kan tot en met maandag 7 september. Andere genomineerden zijn Times Like These van het Engelse radiostation BBC Radio 1, Nightly Cheers for Essential Workers van het Amerikaanse Power 96.1 en Everyday Heroes Light Show van het New Yorkse radiostation Z100. De uitreiking is op 14 december in Lissabon.