Radiopresentator 1Twente neemt live ontslag na coronaborrel in studio

„Dit is niet de eerste keer dat ze hier corona negeren”, zei Heins. „Ik heb principes. Ik stop bij 1Twente.” De dj deelde vervolgens op Facebook foto’s van de borrel en schrijft daarbij: „Dit kan niet. Ik stop! Vandaag, 18 juni, trof ik dit ’feestje’ aan bij lokale omroep 1Twente. Corona bestaat hier niet.”

De dj zegt dat hij directeur Flip van Willigen heeft aangesproken over de borrel. „Zijn reactie was dat dit volgens hem kon. ’Iedereen had eigen verantwoordelijkheid.’ ’Niemand had klachten.’ Wetgeving? Ik word hier boos om. Bedrijven en mensen lijden. En de lokale omroep doet dit. (En dit is niet de eerste keer dat ze hier corona negeren). Ik heb principes. Ik stop bij 1Twente.

(Tekst gaat verder onder de foto.)

Ⓒ Facebook Jorik Heins

Voorbeeldfunctie

Volgens Heins, die al jaren als vrijwilliger werkte voor de zender, heeft directeur van Willigen gedreigd dat het delen van de borrelfoto ’consequenties’ voor hem heeft. „Ik laat me niet bedreigen! Dank aan iedereen met wie ik fijn heb samengewerkt.”

Ook in Tubantia gaat Heins in op zijn ontslag, waar hij overigens nog steeds achter staat. „We maken elke dag uitzendingen over corona. We interviewen de GGD, de burgemeester. We zenden Postbus 51-spotjes uit, dan heb je ook een voorbeeldfunctie. Maar de directeur denkt daar blijkbaar heel anders over.”

’Fuck You’

Heins was co-presentator van, ironisch genoeg, De Ego Show op 1Twente. En nadat hij zijn ontslag kenbaar had gemaakt, startte hij het liedje Fuck You van Lily Allen en liep hij, met mondkapje op, de studio uit.

Directeur Flip van Willigen van 1Twente wilde volgens Tubantia alleen per WhatsApp reageren op vragen „Gisteravond (vrijdag, red.) hebben we, met mensen die in dezelfde werkbubbel zitten, voor de helft al gevaccineerd zijn en verder regelmatig worden getest, aan het eind van de werkdag afscheid genomen van een collega die zeven jaar bij ons heeft gewerkt”, aldus Van Willigen tegen de krant.

Foto’s

Tijdens de borrel zouden de coronaregels in acht zijn genomen, maar Van Willigen sluit niet uit dat er ook enkele momenten zijn geweest waarbij een aantal mensen te dicht bij elkaar heeft gestaan. Toen Heins vervolgens foto’s maakte van dat tafereel, werd hij door een collega aangesproken die hem liet weten dat dit zonder toestemming niet mag.

„Hierop heb ik een gesprek met hem (Heins, red.) gevoerd en hem verteld hoe zorgvuldig we al sinds het uitbreken van de pandemie met de coronaregels omgaan, wat ook blijkt uit het feit dat er nog niemand door of via ons werk is besmet, terwijl we als essentieel beroep toch onafgebroken vanuit de studio hebben gewerkt. Kennelijk was deze uitleg voor hem onvoldoende en heeft hij zelf besloten als vrijwilliger bij 1Twente te stoppen. Hoewel dat zijn goed recht is, betreuren we het natuurlijk altijd wanneer een van onze 150 vrijwilligers stopt.”

1Twente was zaterdag niet bereikbaar voor commentaar.