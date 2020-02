Nieuwe Kruimeltje-film: Slapstick met cowboys

Hij herneemt zijn vaderrol in het door hem geproduceerde Kruimeltje en de strijd om de goudmijn, dat voortborduurt op het origineel.

De straten van de stad heeft Kruimeltje (Viggo Neijs) in deze nieuwe film verruild voor een villa in het groen, waar hij sinds de hereniging met zijn ouders opgroeit als rijkeluiszoontje met een eigen gouvernante (Ilse Warringa). Vooral dankzij de goudvondst van zijn vader in het Wilde Westen, maar ook door de beloning die hij opstreek toen hij de gezochte schurk Lefty aan de sheriff overdroeg. Zinnend op wraak laat is dat ongure heerschap (Victor Low) naar Nederland, waar hij Kruimeltje laat ontvoeren. De eigendomspapieren van de goudmijn eist hij als losgeld.

Diede in ’t Veld deed al heel wat tv-ervaring op, maar de debuteert met Kruimeltje en de strijd om de goudmijn als speelfilmregisseur. Olijke knipoogjes naar het genre van de (spaghetti-)western en soms fraai uitgelichte shots kunnen daarbij het nogal dunne verhaaltje dat hij verfilmde niet verhullen. Want dat is vooral één grote verzameling van slapstick-achtervolgingen en van wonderbaarlijke ontsnappingen uit de handen van volwassenen die stuk voor stuk oliekoekendom blijken. Ongetwijfeld tot tevredenheid van veel jonge bioscoopbezoekers.

✭✭✭