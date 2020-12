Ⓒ ANP/HH

Terwijl Nederland gebukt gaat onder een strenge lockdown, lacht Lil’ Kleine ons uit omdat hij momenteel verblijft in Dubai. Het reisadvies voor de vakantiestad staat op oranje, maar van een noodzakelijke reis lijkt geen sprake. De rapper is daarmee niet de enige BN’er die sinds de uitbraak van het coronavirus de mist is ingegaan met het naleven van de coronaregels.