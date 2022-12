Premium Het beste van De Telegraaf

Charles treedt met ’krachtige’ toespraak in voetsporen van zijn moeder

Door Joost van Mierlo

Londen - Met een oproep tot samenhorigheid volgt koning Charles het voorbeeld van zijn moeder in zijn eerste kersttoespraak. Hij onderscheidt zich van haar door meer aandacht te besteden aan de religieuze diversiteit van de Britten en het Gemenebest. Het was volgens The Daily Mail voor het eerst dat gewag werd gemaakt van de ’gurdwara’, het gebedshuis waar de Sikhs samenkomen.