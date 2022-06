Brigitte Kaandorp wint de Johan Kaart Prijs

Kaandorp brak in 1983 door, toen ze zowel de jury- als publieksprijs won tijdens cabaretfestival Cameretten. Sindsdien heeft ze talloze voorstellingen gemaakt, waar populaire liedjes als Ik heb een heel zwaar leven, Koeien en Annelies van der Pies uit voortkwamen. Recentelijk was de cabaretière nog te zien in een viral video van tv-programma Even tot hier, waarin ze samen met Herman Finkers een duet vertolkte over Amber Heard en Johnny Depp. Momenteel speelt Kaandorp samen met Jenny Arean het liedjesprogramma Gedeelde smart.

Vakmanschap

De jury van de Johan Kaart Prijs roemt Brigitte Kaandorps eigen, toegankelijke stijl en het onberispelijke gevoel voor timing. ’Ze is scherp en er zijn maar weinig artiesten die je zo hard, vanuit je tenen, aan het lachen kunnen maken. Wat Brigitte Kaandorp doet, lijkt zo op het eerste gezicht misschien eenvoudig, maar er gaat een gigantisch vakmanschap achter schuil’, aldus het juryrapport.

De uitreiking van de Johan Kaart Prijs is op maandag 4 juli in het Amsterdamse theater DeLaMar en zal worden omlijst door optredens van artiesten die een belangrijke rol in het leven van Brigitte Kaandorp hebben gespeeld.

De Johan Kaart Prijs wordt sinds 1975 jaarlijks toegereikt aan een theaterpersoonlijkheid of groep theatermakers die met hun werk een belangrijke bijdrage leveren aan het Nederlands theateramusement. Eerdere winnaars zijn onder andere Pierre Bokma, Simone Kleinsma en André van Duin.