Pink teleurgesteld in media na berichtgeving over ruzie met Christina Aguilera

„Hoewel een deel van de verantwoordelijkheid bij mij ligt en dat ik niet kan liegen, ligt mijn echte teleurstelling in het feit dat het werk nooit de focus kan zijn als je een vrouw bent”, meldt Pink.

Er gaan al jaren geruchten dat de twee zangeressen bonje met elkaar hadden tijdens de opnames van het nummer Lady Marmalade, waar ook Mýa en rapster Lil’ Kim in te horen waren. Pink vertelde, toen ze te gast was in de talkshow Who’s Talking to Chris Wallace, dat ze bijna met Aguilera had gevochten op de set voor de videoclip van het nummer.

Opgelost

De zangeres vindt het jammer dat de focus in de media op de ruzie ligt en niet op haar nieuwe album. „En voor iedere één of twee vrouwen met wie ik problemen heb gehad, zijn er honderden die ik heb gecomplimenteerd en gesteund en van wie ik heb gehouden. Maar daar praten we niet over. Ik vraag me af wanneer de laatste keer was dat Bradley Cooper of Robert De Niro in elk interview werden gevraagd naar een ruzie die ze ooit hebben gehad.”

Pink heeft nog een laatste boodschap voor Christina Aguilera. „Je weet waar je staat. Het is opgelost en we gaan door.”