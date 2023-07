Gérard Depardieu weer beschuldigd van aanranding

De vrouw zou destijds op een filmset hebben samengewerkt met de 74-jarige acteur. Depardieu zou eerst ’vulgaire’ opmerkingen over haar lichaam hebben gemaakt en op een later moment zijn penis hebben laten zien. „Ik verliet de kamer zo snel als ik kon, maar hij ving me op in de gang en drukte me tegen de muur”, zegt de vrouw, die zichzelf daarna wist te bevrijden en opsloot in een andere ruimte. Ze zegt geen aangifte te hebben gedaan.

Depardieu wilde volgens France Inter niet op het verhaal reageren. Eerdere beschuldigingen van seksueel wangedrag heeft de acteur ontkend.

In april vertelden dertien vrouwen aan de Franse nieuwssite Médiapart door de acteur te zijn aangerand. Ook loopt er nog een zaak van actrice Charlotte Arnould.