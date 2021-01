Elton John is oude hits spuugzat

Elton John is het zat om avond na avond dezelfde hits te spelen. „Ik heb geluk dat ik zoveel geweldige liedjes heb om te spelen, maar er is een moment waarop je denkt: ’Ik wil dit niet echt meer.’ Er zijn liedjes als Original Sin of (Gotta Get A) Meal Ticket die ik eerder nog niet heb gespeeld, niet genoeg althans. Als ik nu weer Crocodile Rock moet spelen, doe ik mezelf wat aan! Als ik de tour heb afgerond, wil ik sommige nummers dus niet meer doen.”

De zanger vertelt ook dat hij het soms heel eng vond om in de nabijheid van andere grote sterren te zijn. „Ik hield van Aretha Franklin”, vertelt Elton John aan Record Collector. „Ik zal dat nooit vergeten. Ik stond met Roseanne Cash en Sheryl Crow bij het podium en we moesten huilen, omdat ze piano speelde terwijl ze zo ziek was en toch kwam optreden. Toen ze klaar was, zei ze: ’Dit is het, ik ga nooit meer zingen. Dit is het laatste wat ik ooit zal doen.’ Dat zijn de momenten waarop je beseft dat je met een grootheid bent. Soms is dat beangstigend.”