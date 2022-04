Parallel met vluchtelingen wringt in ’Waar is Anne Frank’

Premium Columns

Heel Holland helpt Oekraïne, en niet in stilte

Als een boom in een bos omvalt en er is niemand in de buurt om het te horen, maakt de boom dan geluid? Een bekend filosofisch raadsel. Ik zou daaraan graag willen toevoegen: als je een Oekraïense vluchteling in huis neemt en je deelt dat niet op sociale media, heeft het dan wel zin?