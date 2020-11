Christina Perri opgenomen in ziekenhuis vanwege complicaties zwangerschap

„De baby heeft een probleem dus ik blijf hier tot het tijd is voor de baby om te komen. Dat is misschien wel heel snel en dat is heel erg vroeg”, schrijft Christina bij een foto van zichzelf in een ziekenhuisbed op Instagram.

De zangeres vraagt haar volgers om aan haar te denken zodat het gaat goed komen. „Ik kan niet bevatten hoe veel liefde jullie me hebben gestuurd. We gaan het per dag en per minuut bekijken”, reageerde ze in een video. „Ik heb het gevoel dat ik veilig en in goede handen ben.”

Christina maakte in juli bekend dat zij en haar man Paul Costabile weer een kindje zouden krijgen, een paar maanden nadat de zangeres een miskraam had gehad. Het koppel heeft ook een 2-jarige dochter.