Sharon Osbourne verdedigt plastische chirurgie

„Als je niet tevreden bent met hoe je eruit ziet en je hebt het geld, verander het dan! Wat is het probleem?”, vraagt Sharon zich hardop af in gesprek met het tijdschrift Watch. „Zolang je er niet uitziet alsof je op iets hebt gezogen om je lippen voller te maken, is er niets mis mee”, stelt ze

Hoewel ze zelf erg blij is met het resultaat van de operatie denk ze wel dat het tegenwoordig erg lastig is om een goede facelift te krijgen. „Het is nu zo populair om die operatie te laten doen dat er maar heel weinig echt goede chirurgen zijn. De kans is groot dat je een slechte krijgt”, legt ze uit. „Maar ik denk ook dat veel mensen te veel willen laten veranderen en dan werkt het gewoon niet.”

Zelf vindt ze dat haar eigen facelift subtiel is. „Het is geen nieuwe look. Ik bedoel, ik kom niet terug als Michael Jackson. Ik heb een opfrisbeurt gekregen.”