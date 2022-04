Défano Holwijn neemt nieuwste hypes onder de loep

In het nieuwe programma Happy trending duiken de presentatoren in trends die op dit moment spelen, zoals die van de moderne dorpspomp in de vorm van Juice channels, kanalen die roddels verspreiden zonder aan hoor en wederhoor te doen. En hoe zit het met de populariteit van mode-items als vintage horloges en plateauzolen?

De presentatoren spreken experts en ervaringsdeskundigen en nemen de proef op de som door de trends uit te proberen. Zo is de Phat-bike met dikke banden nu een gewilde fiets, maar is die dikke band wel te plakken bij een fietsenmaker? En hoeveel energie krijg je eigenlijk van een ’scoopie’ pre-workout? De ene trend is nog gekker dan de andere. Zo duikt het duo in astrologie en in de No fap-beweging waarbij mannen niet meer masturberen om hun energie binnen te houden.

Emma en Défano beantwoorden aan het eind van de aflevering dé vraag of we over vijf jaar dubbel liggen als we hier aan terugdenken: is de trend ’happy’ of ’crappy’?