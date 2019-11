Dit heeft Marco Borsato’s affaire met zijn relatie gedaan

In de podcast vertelt Marco wat de affaire met zijn relatie met Leontine heeft gedaan. Zo zegt hij onder meer: „Ik vind, je moet een toegevoegde waarde zijn in elkaars leven. Als je elkaar in de weg zit en je bent beter af zonder dan is dat soms beter. Maar dat was bij ons nooit het geval. En de moeder die zij is voor onze kinderen en de stabiliteit die zij thuis geeft, ja dat is sterker.”

„Leontine en ik zijn onszelf en elkaar in die tijd weliswaar soms even kwijt geweest, maar gelukkig zijn wij elkaar nooit echt verloren. Het besef hoeveel wij van elkaar houden en het kritisch naar onszelf blijven kijken heeft ons, na een huwelijk van inmiddels 22 jaar, sterker gemaakt dan ooit”, liet de zanger op Instagram weten toen het nieuws naar buiten kwam.