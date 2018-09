Familie staat stil bij sterfdag Alan Thicke

De 20-jarige Carter, die een potje ijshockey speelde met zijn vader toen die een fatale hartaanval kreeg, schreef over de dood van Alan: „Soms lijkt het nog maar gisteren, soms voelt het als jaren geleden. Dit verlies valt niet te omschrijven, maar ik voel je aanwezigheid nog elke dag.” De weduwe van de acteur deelde dat sentiment. „De wond in mijn hart moet nog helen, maar ik weet dat je nog altijd bij me bent”, liet Tanya Thicke weten op Twitter.

Tanya ligt nog altijd overhoop met Blurred Lines-zanger Robin en Brennan, de twee oudste zoons van Alan. Zij beweren dat de weduwe uit is op een groter deel van de erfenis van de Growing Pains-acteur dan in hun huwelijkse voorwaarden is omschreven. Tanya heeft dit altijd ontkend.