Recensie ’Ik ben er niet’: Spit struikelt over ambities

Met haar eersteling Het smelt uit 2016 vestigde Lize Spit (1988) meteen haar naam. Ze werd genomineerd voor de Libris Literatuur Prijs en won de Bronzen Uil, de belangrijkste Belgische literatuurprijs voor het beste Nederlandstalige debuut van dat jaar. De roman, in ritmisch proza verteld, over een getraumatiseerde jonge vrouw die terugkeert naar haar geboortedorp, sloeg in als een bom.