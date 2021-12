Ben Affleck begon weer te drinken door huwelijksproblemen

„Ik dacht: ik kan niet weg vanwege de kinderen, maar ik ben niet gelukkig dus wat moet ik dan? Wat ik deed is een fles whisky drinken tot ik op de bank in slaap viel. Dat bleek niet de goede oplossing”, aldus de acteur volgens de New York Post. Affleck noemde Garner „iemand van wie ik hou en die ik respecteer, maar met wie ik niet meer getrouwd moet zijn.”

De twee besloten in 2015 uit elkaar te gaan omdat ze niet wilden dat hun kinderen, de nu 16-jarige Violet, Seraphina (12) en Samuel (9), een voorbeeld zouden nemen aan hun relatie. „We zijn als vrienden uit elkaar gegaan. We hebben daar ons best voor gedaan. Waren er soms spanningen? Hadden we onenigheid over de voogdij? Was het moeilijk? Ja. Maar er was altijd respect. Ik heb altijd geweten dat ze een goede moeder is. En ik wilde altijd dat zij wist dat ik een goede vader ben.”

In de familie

Affleck heeft een lange geschiedenis met verslaving, en heeft in interviews aangegeven dat dat veel voorkomt in zijn familie. Ook zijn vader en broer, acteur Casey Affleck, hebben met alcoholisme gekampt.