MAFS-Chantal heeft een nieuwe vriend

Chantal en haar nieuwe vlam leerden elkaar kennen bij de bakkerij. „En daarna vroeg hij mijn nummer”, vertelt ze aan het showbizzprogramma. Na een aantal dates kregen de twee een relatie.

Chantal is dolblij met haar nieuwe vriend, mede omdat hij volgens haar ontzettend hoffelijk is. „Hij houdt de deur overal voor me open, schuift mijn stoel aan en neemt mijn jas aan. En elke ochtend als ik wakker word, stuurt hij me een appje dat hij me zo’n mooie vrouw vindt.”