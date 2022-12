Docu Harry en Meghan breekt record op Netflix

Dat is volgens Netflix een record voor een documentaire in een eerste week. Welke documentaires daarvoor de hoogste aantallen scoorden, is niet bekendgemaakt. Maar volgens vakblad Variety stonden alleen Killer Inside: The Mind of Aaron Hernandez en Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel in de eerste dagen na verschijnen in de top 10 van best bekeken titels.

De eerste drie afleveringen van de docuserie Harry & Meghan verschenen vorige week donderdag. Daarin vertellen de prins en zijn vrouw over onder meer hun ontmoeting en de last die ze hadden van de Britse paparazzi. De laatste drie delen komen donderdag online. Daarin zullen Harry en Meghan dieper ingaan op de redenen achter hun stap terug binnen het Britse koningshuis.