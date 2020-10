Home Improvement-acteur aangeklaagd voor mishandeling

Zachery Ty Bryan (midden) in Home Improvement Ⓒ ANP/HH

Voormalig kindster Zachery Ty Bryan, vooral bekend van de serie Home Improvement, is aangeklaagd voor onder meer mishandeling. De 39-jarige acteur werd vrijdag voorgeleid en is op borgtocht vrij, melden Amerikaanse media. Hij wordt op 30 november weer in de rechtbank verwacht.