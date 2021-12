Nieuw album Stromae komt op 4 maart uit

Premium Sterren

Gerard Joling: ’Wat was John Miles toch een aardige man’

Hij scoorde in zijn carrière maar één hit, maar John Miles’ Music werd wel een wereldhit. In 1976 stond hij er in veel landen mee in de top tien, zes jaar later bracht hij het nog eens uit en opnieuw was het raak. Zondag overleed Mister Night of the Proms op 72-jarige leeftijd.