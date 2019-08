Fred van Leer in nieuwe Halloweenfilm

„Ben nu al mijn Oscarspeech aan het schrijven”, zo schrijft stylist Van Leer bij het Instagrambericht. In House of No Limits worden influencers uitgenodigd voor een feest, waar zij ten prooi vallen aan een bloeddorstige moordenaar. Welke influencers de cast aanvullen, wordt later bekendgemaakt.

House of No Limits is vanaf donderdag 31 oktober gratis te zien op YouTube. De film werd volledig opgenomen met een Samsung Galaxy S10+. De productie is in handen van EndemolShine Nederland en ontwikkeld in samenwerking met NL Film.

Manju Reijmer en Paul de Vrijer, bekend van Vakkenvullers, namen het scenario voor hun rekening en David Cocheret, regisseur van SpangaS, tekende voor de regie. Samen maakten Reijmer en Cocheret eerder de prijswinnende serie De slet van 6VWO.