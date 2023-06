NPO gaat programmaplan voor Matthijs van Nieuwkerk ’objectief beoordelen’

„We zullen daarbij alle omstandigheden meenemen”, voegt de zegsman daaraan toe. Een nadere toelichting op deze laatste zin geeft de NPO niet. Het programmavoorstel van Omroep MAX is woensdag overigens nog niet ontvangen.

De woordvoerder van Van Nieuwkerk was dinsdag en woensdag vooralsnog niet voor commentaar bereikbaar. Van Nieuwkerk verliet eind 2022 BNNVARA na een publicatie in de Volkskrant over de angstcultuur die heerste op de redactie van zijn programma De wereld draait door.

Onderzoek Van Rijn

Omroepbaas Jan Slagter van MAX liet dinsdagavond weten „op korte termijn” voorstellen bij de NPO te gaan indienen voor programma’s waarmee Van Nieuwkerk kan terugkeren op televisie. Slagter wil in eerste instantie een programma maken waar Van Nieuwkerk zijn kant van het DWDD-verhaal kan belichten. Volgens de omroepbaas heeft hij daar behoefte aan.

De commissie Van Rijn doet op dit moment onderzoek naar het grensoverschrijdend gedrag binnen de NPO en in Hilversum. Het gedrag bij DWDD wordt in het onderzoek meegenomen. De commissie zal naar verwachting in de zomer haar bevindingen en een bijbehorend actieplan delen.