Zo viert Madonna haar 63e verjaardag

Tussen alle feestbeelden zat een groepsfoto met het hele gezin. Daarop wordt Madonna omringd door haar kinderen Lourdes (24), Rocco (21), David (15), Mercy (15) en de tweeling Estere en Stella (8). Het komt zelden voor dat Madonna een plaatje van het hele gezin deelt, aangezien de twee oudste kinderen niet meer bij haar thuis wonen.

De zangeres lijkt ter gelegenheid van haar verjaardag een feest met het Byzantijnse Rijk als thema te hebben georganiseerd. Ze draagt een kroon met juwelen en schrijft bij de foto’s dat ze ’in de ban van het Byzantijnse Rijk is’.

De gasten kregen in ieder geval een flink diner aan een grote lange tafel, zo is te zien in een video. Ook werd er volop ijs gegeten.