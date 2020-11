Mede-bedenker Scooby-Doo (82) overleden

Spears bedacht samen met Joe Ruby, die in augustus op 87-jarige leeftijd is overleden, de pratende hond die met zijn mensenvrienden Shaggy, Thelma, Fred en Daphne mysteries oplost. De eerste serie, Scooby-Doo, Where Are You! verscheen in 1969.

Het tweetal startte in 1977 een eigen studio, Ruby-Spears Production. Ze produceerden daarmee nog verschillende andere series, waaronder animatieversies van Punky Brewster, Rambo en Police Academy.

Scooby-Doo bleef hun grootste succes. Zo werden er meerdere reboots, spin-offs en films van gemaakt. De meest recente, Scoob!, verscheen eerder dit jaar vanwege de coronacrisis op ondemandkanalen.