Tweelingaankondiging Cristiano Ronaldo meest geliket op Instagram

Kopieer naar clipboard

Ⓒ EPA

De post waarin Cristiano Ronaldo en zijn vriendin Georgina Rodriguez aankondigden dat ze een tweeling verwachten, was het populairste bericht op Instagram in 2021. Tot die conclusie komt popcultuursite Uproxx met nog vier dagen in het jaar te gaan.