Zien: Yolanthe en Xess Xava op bezoek bij Keniaanse nomadenstam

„We worden uitgenodigd door de Masai om hen in hun dorp te bezoeken. Wat een geweldige uitnodiging”, schrijft Yolanthe bij haar video’s op Instagram Stories. „Ik kan niet wachten om te zien hoe deze prachtige stam leeft en om Xess Xava te leren hoe ongelooflijk onze wereld is.”

In de daaropvolgende video’s is te zien hoe de actrice en haar zoon zingend welkom worden geheten door de in felle kleuren geklede stamleden. Ook is te zien hoe Xess Xava met de stamleden mee springt tijdens een dans. Niet veel later helpt de zoon van oud-profvoetballer Wesley Sneijder mee met het maken van een vuurtje en trapt hij een balletje met de lokale kinderen. Tot slot krijgt Yolanthe een kijkje in de woningen van de Masai.

Een kleine week geleden deelde Yolanthe dat zij en haar zoon naar Afrika vertrokken voor een safari. Voor in ieder geval de eerste nacht sliepen moeder en zoon in een safaritent. Hoe lang de twee nog in Afrika zijn en of ze alleen Kenia aandoen, is vooralsnog niet bekend.