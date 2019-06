Koen Kardashian gelukkig in de liefde

Op Instagram plaatst hij een foto, waarop hij samen te zien is met zijn vriend Klaas, en schrijft daarbij: „Oude liefde roest niet.”

Aan Shownieuws bevestigt hij dat de twee een relatie hebben. Klaas ten Herkel (32) is interieurontwerper en heeft Koen zo’n twee jaar geleden leren kennen bij een vrijdagmiddagborrel.

Koen Pieter van Dijk, zoals Koen Kardashian eigenlijk heet, raakte in 2015 bekend nadat hij te zien was in het POWNED-programma Niet lullen, maar poetsen. In 2019 presenteerde hij naast Ex on the Beach Double Dutch All Stars ook Just Tattoo of Us Benelux, samen met Jaimie Vaes.