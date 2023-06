Matthijs van de Sande Bakhuyzen scoort rol in grote internationale serie

De opnames duren nog tot september. De serie is in 2024 in Europa en Nederland te zien op Viaplay, maakte zijn agentschap Favor Talents dinsdag bekend.

De Britse acteur Tom Blyth kruipt in het tweede seizoen opnieuw in de rol van Billy the kid, de ’schrik van het Wilde Westen’, zoals de revolverheld bekendstond. Hij en zijn vrienden nemen het in het tweede seizoen op tegen zijn oudste vriend Jesse Evans (Daniel Webber) en de beruchte Santa Fe Ring. Deze strijd escaleert in de Lincoln County War, een bloedige oorlog die Billy wereldwijd beroemd zou maken.

Van de Sande Bakhuyzen speelt Edgar Walz, een vertegenwoordiger van The Ring, die de werkgever van The Kid onder druk zet en de opdracht krijgt voor een onderzoek naar The Kid. De acteur was de afgelopen jaren in Nederland onder anderen te zien in de serie De stamhouder en de films Boy 7, De ontsnapping en All-inclusive. Hij verleende wel eerder zijn medewerking aan de internationale film Taiwan trilogy, maar dit was een animatierol.