Johan Derksen: ’Wilfred hoeft geen excuus te maken’

„Ik sta heel ontspannen in dit soort conflicten. De wereld vergaat niet”, reageert hij nuchter als altijd aan RTL Boulevard. Derksen mag dan rustig blijven onder de situatie, op sociale media gaat het al dagen los op de analist en zijn collega’s van Veronica Inside. Dat Wilfred Genee zondagavond aanschoof bij Op1 om te praten over alle heibel, bleek enkel olie op het vuur. Derksen wil daar echter geen woorden aan vuil maken. „Ik vind niet dat ik moet reageren op een ander televisieprogramma, maar uiteraard heb ik het gezien.”

Dat hij niet wil reageren, betekent echter niet dat hij er geen mening over heeft. „Ik heb tegen Wilfred gezegd wat ik ervan vind. En heel Nederland hoeft daar niet van mee te genieten.” Toch zou er geen sprake zijn van ruzie tussen de heren. „Hij hoeft voor mij geen excuus te maken. Hij heeft een mening en een bepaalde aanpak gehanteerd. Dat is zijn goed recht.”

Dat de heren nu een duidelijk andere mening zijn toebedeeld zou er wél voor kunnen zorgen dat er een einde aan het programma komt. Want als Derksen stopt, ’is het format ook definitief klaar’, zo stelt hij. „Dat is namelijk contractueel zo vastgelegd.” Hij is echter niet van plan om nu al op te geven. „Wanneer we daar allemaal aan toe zijn en wanneer de emoties weer wat ingedaald zijn. Dan zien we wel of we er uit komen. Maar ik denk dat de problemen die er nu zijn blijven. Dat verandert niet.”