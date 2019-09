Scarlett Johansson blijft achter Woody Allen staan

„Ik zie Woody zo vaak als ik kan en ik heb het er veel met hem over gehad. Ik ben heel direct tegen hem geweest en hij is heel direct tegen mij. Hij blijft zijn onschuld volhouden en ik geloof hem ”, zei de 34-jarige actrice, die te zien was in Woody’s films Match Point, Vicky Cristina Barcelona en Scoop, tegen The Hollywood Reporter.

In de nasleep van #MeToo dook ook het verhaal van Dylan opnieuw op. Acteurs als Freida Pinto, Greta Gerwig, Colin Firth en Mira Sorvino lieten hierop publiekelijk weten nooit meer met Woody te willen werken. Hoewel Scarlett de 83-jarige regisseur steunt, snapt ze dat haar mening niet door iedereen wordt gedeeld. „Het is lastig omdat we in een tijd leven waarin mensen zich - begrijpelijk - erg snel opwinden. Dingen moeten aangewakkerd worden en mensen zijn erg gepassioneerd, hebben sterke gevoelens en zijn terecht boos. Het is een intense periode.”

De actrice is overigens niet de enige in Hollywood die achter Woody blijft staan. Ook acteurs als Anjelica Huston, Alan Alda en Javier Bardem zeiden eerder hem te blijven steunen en niet uit te sluiten ooit weer met hem samen te werken.