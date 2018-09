Musicalwereld woedend op Johan Derksen

„Er is voor oudere jongeren in de schouwburgen heel weinig vertier”, vertelt Derksen. „Je struikelt over de schijtlollige cabaretiers, waar ik niet eens om kan glimlachen. Dan heb ik het nog niet over dat Joop van den Ende-vergif, die k*tmusicals. Die mensen willen gewoon vertier.”

Auteur en musicalliefhebber Cornald Maas is het hier duidelijk niet mee eens en neemt op sociale media geen blad voor de mond. „Agossie, de man die generatiegenoten in het theater mist, spreekt in Jinek over het ’Joop van den Ende-vergif van die k*tmusicals’. Hey Johan Derksen, Elise Schaap gezien? Loes Luca? Thomas Acda? Alex Klaasen? Simone Kleinsma? Stonden/staan allemaal in k*tmusicals. (...) Ik zou Johan Derksen trouwens graag een fractie van het talent van de doorsnee ’musicalster’ gunnen. Zou zijn podiumpresentatie zeer ten goede komen.”

Ook acteur en producent Jon van Eerd kan zich niet vinden in de woorden van Derksen en geeft de oud-voetballer en flink van langs. „Het rookworst-mannetje – dat nooit verder is gekomen dan een middelmatig voetbalclubje en met zijn ongewassen kop op het toneel gaat staan en denkt íets te weten van wat het is om een gedreven voorstelling te maken – moet met die kutsnor eens goed in de stront vallen.”

Met de betiteling ’rookworst-mannetje’ refereert de acteur aan het voorbeeld dat Derksen in de uitzending gaf, waarmee hij het commerciële succes van weekblad Voetbal International illustreerde. „Ik ben hoofdredacteur geweest van een blad en dan keek je wat de doelgroep wilde. En als die doelgroep een rookworst op de cover wilde, dan kregen ze een rookworst op de cover. Dan was je commercieel een succes.”

Een paar uur later verontschuldigde Van Eerd zich voor zijn weinig vleiende woorden, maar bleef hij bij zijn standpunt. „Excuus voor mijn taal, mensen. Ik gebruik nooit schuttingwoorden. Het was een verwijzing naar dat kleine mannetje Johan Derksen die mij even heel erg kwaad heeft gemaakt met zijn kleinzieligheid.”