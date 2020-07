Quinty Trustfull richt zich weer op Nederland

Bekijk ook: Frank de Boer per direct weg bij Atlanta United

„Nu in Atlanta met mijn liefde om alles te regelen en samen nog even heerlijk vakantie te vieren hier in the US. Daarn samen terug naar Nederland. Dan zijn we weer compleet als gezin”, schrijft Quinty op Instagram „Never a dull moment. Ik weet inmiddels niet beter dan dat ik vaak moet schakelen, en gelukkig kan ik dat goed, hup schouders eronder en in regelmodus. Ben ik stiekem gek op.”

Quinty verbleef de afgelopen anderhalf jaar steeds half in Nederland en half in Atlanta. De afgelopen maanden moest ze het slot van Koffietijd missen, omdat ze nog in Amerika zat. Vanwege de coronacrisis besloot ze daar te blijven, aangezien ze niet eerst twee weken in quarantaine wilde.

Afgelopen vrijdag werd bekend dat Frank de Boer niet langer de hoofdtrainer is van voetbalclub Atlanta United. Beide partijen hadden na onderling overleg besloten uit elkaar te gaan, zo meldde de Amerikaanse club. Ook Quinty’s echtgenoot, assistent Orlando Trustfull, verliet per direct Atlanta United.