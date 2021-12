’Home cooking’: intimiteit vanuit de woonkamer

Premium Financieel

Liedjeskassa van popgiganten krijgt luider volume

Liefst 300 liedjes, twintig studio-albums en 23 liveplaten van Bruce Springsteen krijgen een nieuwe eigenaar. Muziekgigant Sony, die in maart al de collectie van Paul Simon kocht, legt volgens Billboard een recordbedrag van $500 miljoen neer voor de rechten van nummers als Born In The U.S.A en The R...