BnnVara-directeur biedt excuses aan voor situatie DWDD: ’Niet normaal dat mensen in angst werken’

Van Nieuwkerk maakte maandag bekend dat hij breekt met BnnVara. „Het verrast ons niet dat Matthijs dit besluit genomen heeft”, aldus Kunzeler. „We hebben de laatste tijd veel gesprekken met Matthijs gevoerd over de situatie met DWDD. Voor ons was het altijd van groot belang dat hij zou erkennen dat hij over grenzen is gegaan en spijt zou betuigen.”

Dat heeft de presentator in gesprekken met BnnVara wel gedaan, stelt de directeur, maar ze vindt het „belangrijk dat hij het ook doet naar mensen wie het betreft”. Ze noemt het grensoverschrijdende gedrag „verschrikkelijk” en vindt „het niet normaal dat mensen in angst leven”.

BnnVara liet eerder weten „geschrokken” te zijn. „Een aantal (oud-)collega’s geeft in niet mis te verstane woorden aan dat er over hun grenzen gegaan is”, aldus de omroep in een verklaring. „De eindredactie en presentator hadden op hun gedrag aangesproken moeten worden. Dat dit destijds niet is gebeurd, is pijnlijk voor de (oud-)collega’s die dit aangaat.”