Chrissy Teigen haalt uit naar bodyshamers

Chrissy Teigen Ⓒ anp

Chrissy Teigen heeft korte metten gemaakt met volgers die haar figuur bekritiseerden, nadat ze een video op sociale media had geplaatst waarin ze te zien was in badpak. Volgens sommigen leek het model 'net Sponge Bob' en 'zijn haar borsten uitgezakt'. Dit meldt Page Six.