Eerste halte bus ’All you need is love’ is bij de liefdesbaby

Tilo, met verloofde Joyce, houdt voor het eerst zijn acht dagen oude dochtertje Sarah in zijn armen. Ⓒ Aldo Allessie

Op een druilerige dag brengt Robert ten Brink, alias Dr. Love, in het diepste geheim grenzeloze liefdes naar de plek waar ze het allerliefste willen zijn deze kerst: bij elkaar. Op pad met de All you need is love-bus. „Zó mooi: je ziet aan haar gezicht dat ze het gewoon niet durft te geloven.”