Brimstone en Dunkirk in race voor Loftrompet

De eerste uitreiking vindt begin 2018 plaats. Genomineerden voor de prijs zijn dit jaar onder meer Brimstone van Martin Koolhoven, Oscarwinnaars La La Land en Moonlight, het epos Dunkirk van Christopher Nolan, de animatiefilm Loving Vincent en de succesvolle documentaires De kinderen van juf Kiet en Het doet zo zeer.

Het initiatief komt van bioscoopdirecteur Gerben Kuipers, die bijna veertig jaar de leiding had over de Cinemec-bioscopen, en het vakblad Holland Film Nieuws. Kuipers ging eerder dit jaar met pensioen en kreeg van de bioscoopbranche de Zilveren Roos toegekend voor zijn grote verdiensten voor de Nederlandse filmwereld. Het geld van die prijs gebruikt hij onder meer om de nieuwe award in het leven te roepen.

Onderbelicht

Kuipers vindt dat filmcampagnes een “te onderbelicht onderdeel van de Nederlandse filmbranche zijn. Voorpubliciteit is cruciaal voor het slagen van een bioscooprelease: mensen gaan sowieso niet kijken naar een film waarvan ze niet weten dat hij uitkomt.”

De initiatiefnemer heeft alle ruim vierhonderd bioscoopfilms van het afgelopen jaar beoordeeld op vier criteria: de aandacht die vóór een release is gegenereerd, de vraag of de juiste doelgroep is aangesproken, de vraag of de campagne een lange adem had en de behulpzaamheid van de distributeur naar exploitanten toe.

De Loftrompet bestaat uit een wisselbeker en een oorkonde. De winnaar van de eerste Loftrompet wordt in januari bekendgemaakt.