Jane Fonda brengt workouts terug op TikTok

De app wordt veel gebruikt door jongeren en de actrice grapt dan ook dat zij haar maar eens moeten googlen. Daarna toont ze een kort clipje uit een van de ruim twintig aerobicsvideo’s die ze in de jaren ’80 uitbracht. Van de videobanden werden destijds zo’n 17 miljoen exemplaren verkocht.

Jane Fonda in 1983 terwijl ze lesgeeft in haar jJane Fonda Workout Studio in Beverly Hills Ⓒ Hollandse Hoogte

Fonda laat in haar TikTok zien dat ze nog steeds aardig sportief is aangelegd, maar gaat daarna al snel over op een andere boodschap. „Wat ik echt zou willen, is dat jullie je inspannen voor de planeet”, zegt ze tegen de kijker. „De klimaatcrisis is een noodgeval, en ik wil je vragen - of je nu op de bank zit of op een yogamat ligt, of je mee wil doen aan de virtuele Fire Drill Fridays. De toekomst heeft je nodig. Ik heb je nodig.”

De actrice maakte vorige week bekend dat ze haar klimaatprotesten online voortzet. Fonda protesteerde afgelopen najaar wekelijks in Washington D.C. en werd daarbij enkele keren opgepakt. Verscheidene Hollywoodsterren, onder wie Joaquin Phoenix en Fonda’s Grace And Frankie-collega Martin Sheen schoven aan bij de demonstraties en werden ook in de boeien geslagen.