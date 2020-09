Dit is André Hazes’ grootste droom

„Ik heb nog vele dromen”, zegt André tegen het ANP. „Ik wil sowieso een keer de Johan Cruijff Arena doen. Alleen vind ik dat nu nog te vroeg en nu zit het er helemaal niet in”, aldus de 26-jarige zanger refererend naar de coronacrisis.

Het echte doel is echter Rotterdam Ahoy. „Lee Towers heeft ’m 51 keer gedaan in totaal. Daar wil ik overheen. Ik wil op een dag mr. Ahoy zijn. Dat is echt mijn grootste droom”, zegt André. „Ahoy moet gewoon echt van mij worden. Als mensen Ahoy zeggen dan moeten ze meteen zeggen: ’oh, Hazes speelt daar’. Ik zit nu op 8, dus ik heb nog een lange weg te gaan”, lacht hij.

André hoopt dat de coronacrisis niet te lang meer duurt. Hij kan maar niet wennen aan ’het nieuwe normaal’. „Alles moet weer normaal worden op een dag”, zo blijft hij hoopvol. „En als het weer normaal is? Ja, dan gaan we vol gas. Daar heb ik zin in. Dan kunnen de fans wel wat verwachten. Ik heb wel wat schade in te halen.”

Privé is hij in elk geval al druk bezig de schade in te halen. Nadat hij zich acht maanden geleden al had verzoend met Monique Westenberg, pakte Hazes door en reikte hij ook zijn zus Roxeanne de hand.