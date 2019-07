Ook burgemeester Kyoto hekelt ondergoedlijn Kim

Kim kreeg flink wat kritiek te verduren nadat ze de collectie vorige week aankondigde. Zo deelden mensen op sociale media voornamelijk hun ongenoegen over de naamkeuze, die respectloos zou zijn tegenover de traditionele Japanse mantel. De burgemeester van Kyoto sluit zich daarbij aan. „We maken ons zorgen dat er een verkeerd beeld ontstaat van de kimono omdat mevrouw Kardashian zo’n bekende influencer is”, zegt een woordvoerder tegen AFP.

De burgemeester schreef ook een open brief aan de realityster. „Ik wil je vriendelijk verzoeken nog eens na te denken over de naam Kimono als merk”, is te lezen in de brief. „Kimono is traditionele klederdracht die erg belangrijk is in onze cultuur en geschiedenis.”

Kim liet eerder al aan de New York Times weten dat ze achter de naam staat en niet respectloos wilde overkomen.