Ugly Betty-actrice America Ferrera boos over uitspraken Kamala Harris

Harris zei daar dat ze de situatie in Guatemala wilde verbeteren en voegde daaraan toe: „Ik wil heel duidelijk zijn tegen de mensen in deze regio die de gevaarlijke tocht naar de Amerikaans-Mexicaanse grens willen maken: kom niet.”

De Ugly Betty-actrice, die tijdens de verkiezingsstrijd campagne heeft gevoerd voor Joe Biden en Kamala Harris, noemde die uitspraken „een klap in het gezicht.” In talkshow The View zei ze donderdag over de woorden van Harris: „Het is alsof ze tegen iemand die verdrinkt zegt dat ze niet moeten spartelen om boven water te blijven. Om niet dat ene ding te doen dat hen of hun kinderen kan redden.”

Ferrera vindt het belangrijk zich uit te spreken tegen de politici die ze eerder hielp. „Ik had nooit de illusie dat onze kandidaten perfecte mensen waren. Het is aan ons om de mensen waarvoor we kiezen ter verantwoording te roepen. Dat is wat er nu moet gebeuren want deze uitspraken zijn schadelijk en dragen bij aan een denkbeeld dat het onveilig maakt voor immigranten in ons land.”