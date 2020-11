André Rieu aangedaan na aanslag Wenen

„Waar de aanslagen ook zijn de laatste tijd, ik vind het allemaal verschrikkelijk. Of het nou in Parijs of in Nice of in Wenen is”, vertelt hij aan Shownieuws.

„Maar, weet je, ik heb een enorme band met Wenen. Het is eigenlijk mijn tweede huis. Alle muziek die ik speel, komt uit Wenen. Mijn orkest heet het Johann Strauß-orkest. Ik heb daar tientallen keren gespeeld met mijn orkest. Toen het bekend werd, kwam het toch wel heel erg dichtbij... Wenen heeft een hele grote plek in mijn hart.”