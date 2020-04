’Spice Girls voeren gesprekken over meer concerten’

Bunton (44), beter bekend als Baby Spice, vertelde aan MailOnline dat ze met de andere leden van de groep regelmatig spreekt over de wens om op tournee te gaan zodra het coronavirus uit de wereld is.

Vorige maand sprak Melanie Chisholm (Mel C, Sporty Spice) ook al de wens uit om de groep weer bij elkaar te halen. „Ik spreek de meiden nog veel en dan praten we over eventuele mogelijkheden. Het is nu natuurlijk niet aan de orde, maar zodra dit allemaal voorbij is, komt het er hopelijk weer van.”

Druk gezinsleven

De groep gaf vorige jaar een reeks van dertien uitverkochte concerten in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Dat werden er niet meer vanwege het drukke gezinsleven van de leden en andere verplichtingen, zoals soloprojecten. De tour leverde de groep volgens Britse media gemiddeld een miljoen euro per concert op.

Van de oorspronkelijke vijf leden ontbrak Victoria Beckham vorig jaar bij de optredens wegens drukke werkzaamheden en haar gezin. Ze zei vorig wel dat ze dit jaar wel wilde aansluiten bij een nieuwe tour van de groep.