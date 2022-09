’Liefdeskind’ Charles en Camilla boos op koning: ’Nu is het mijn beurt!’

Al sinds de jaren negentig beweert Simon dat Charles en Camilla zijn biologische ouders zijn en deelt hij geregeld ’bewijsstukken’ op zijn sociale media. In een exclusief gesprek met 7NEWS laat hij nu weten Charles meer dan ooit voor de rechter te willen slepen om zo een dna-test af te dwingen. „De laatste keer dat ik voor de rechtbank stond, zei de rechter me dat als ik terugkom met duidelijk bewijs, er geen reden is om een aanvraag voor een dna-test af te wijzen. Charles en Camilla zullen daar dan in mee moeten gaan.” Dat zij nu koning en koningin-gemalin zijn doet daar volgens hem niets aan af. „Mij is gezegd dat ze niet boven de wet staan of door de wet worden beschermd.”

Hoewel Dorante-Day het overlijden van koningin Elizabeth gebruikt om wederom de media op te zoeken, stelt hij ook te worstelen met het verlies. Eerder dit jaar onthulde hij een brief aan de koningin te hebben geschreven in de hoop dat de Queen hem zou helpen. Dat ze hem nooit heeft geantwoord, doet hem pijn. „Het is heel verdrietig. Ik heb geen reactie gekregen en dat kan nu ook nooit meer gebeuren.” Tegelijkertijd stelt hij boos te zijn. „Omdat ze weet wat er gaande was en dat gewoon liet gebeuren. Maar op dezelfde manier kijk ik nu naar de toekomst. Ik heb niets meer met haar te maken, ik heb nu met hem te maken.”

Hij kan het dan ook niet verkroppen dat ook Charles niet ingaat op Simons verzoeken. „Ik weet dat het waar is, ik weet dat het mijn ouders zijn. Maar waar of niet waar, het complete gebrek aan aanpak door zowel de Britse regering als de monarchie moet worden aangepakt. Ik zal niet terugdeinzen. Ze zijn mij - als geadopteerd kind - de waarheid verschuldigd over wat er is gebeurd.”

Dat William nu door Charles is benoemd tot prins van Wales ziet hij als ’klap in het gezicht’. „Ik wil me niet zo voelen, maar ik doe het wel. Ik denk gewoon dat het minste wat Charles kan doen is me een antwoord geven, me erkennen. Hij geeft William zo'n titel, maar waar is mijn antwoord? Waar is mijn dna-test? Als je mijn vader niet bent, bewijs dan dat je dat niet bent. Charles kreeg wat hij wilde: hij kreeg de troon, hij kreeg zijn vrouw, hij kreeg alles. Ik ken de waarheid niet eens over mijn moeder. Nu is het mijn tijd om mijn happy ending te krijgen.”