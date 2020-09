Liefde is het allerbeste medicijn

Met ingehouden adem bleef hij in het trappenhuis van zijn appartementencomplex staan luisteren. Hij ontdekte dat ze weduwen waren en om de eenzaamheid te verdrijven, lieten ze hun voordeuren open zodat het leek alsof ze samenwoonden.

Martine Chevallier (links) en Barbara Sukowa in ’Deux’. Ⓒ Foto PR

Het gesprek inspireerde Meneghetti tot een verhaal over Nina Dorn (Barbara Sukowa) en Madeleine Girard (Martine Chevallier), twee Franse buurvrouwen op leeftijd die meer delen dan alleen de gang. Want wat de buitenwereld niet weet, is dat de twee al jaren geliefden zijn. Ze willen dolgraag verhuizen naar Rome, de stad waar ze elkaar voor het eerst ontmoetten en waar ze kunnen zijn wie ze willen zijn. Alleen durft Madeleine haar heimelijke relatie niet op te biechten aan haar twee volwassen kinderen. Als ze ook nog een beroerte krijgt, lijkt hun geluksdroom verder weg dan ooit.

Donkere thriller

De pakkende film die Meneghetti vervolgens serveert, kijkt meer weg als een donkere thriller dan een tranentrekkend melodrama. Vol vuur probeert Nina zoveel mogelijk bij Madeleine te zijn, zonder argwaan te wekken bij haar dochter Anne. Zo frustreert zij op slinkse, soms ook gewelddadige wijze de zorg van de thuisverpleegster, waardoor zij meer en meer kan bijspringen. En midden in de nacht sluipt Nina zelfs Madeleine’s appartement binnen, om in bed dicht tegen haar geliefde aan te kruipen. Anne is woest als ze dit ontdekt, maar in de doffe ogen van wanhopige Madeleine zien we een lichte twinkeling. Want zij weet dat liefde het allerbeste medicijn is.

✭✭✭✭