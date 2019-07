Koning Filip huldigt wielerlegende Eddy Merckx

Dat heeft het koningshuis maandag bekendgemaakt, meldt Belga. Ook de familie en toenmalige ploeggenoten van Merckx zijn uitgenodigd voor de huldiging.

Filip schreef zaterdag al een voorwoord over de wielerlegende in de Tour de France-bijlage van het Vlaamse dagblad Het Nieuwsblad. „Ikzelf was negen jaar op dat moment - net oud genoeg om de impact van uw grootse overwinning te begrijpen. De spanning en de volksvreugde die erop volgden, zijn ook in mijn geheugen gegrift. De vreugde was overal te voelen. De hele wereld erkende u als een held. Wij waren fier!”

Vanwege de eerste overwinning van Merckx vijftig jaar geleden start de 106e editie van de Tour de France zaterdag in Brussel. „Deze editie brengt hulde aan de grootste wielrenner aller tijden en viert ook de 100ste verjaardag van de Gele Trui, waarvan Eddy Merckx nog steeds de recordhouder is met het hoogste aantal (97) dagen in het geel”, aldus het koningshuis.