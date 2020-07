Moeder Frank Dane en Robert Jensen overleden

Jensen vertelt dat zijn moeder al langere tijd ziek was. „Ik zal niet in details treden, maar het is een verschrikkelijke ziekte.”

„In vrij snel tempo verlies je alles, lichamelijk gezien. Alles scheidt er als het ware mee uit. Het begint eerst met je balans; dan kan je niet meer lopen, dan begin je te trillen, kan je moeilijker zien, eten, slikken.”

Frank Dane heeft nog niet gereageerd op de dood van zijn moeder.